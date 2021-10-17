عطال وبوداوي يسقطان في تروا

تعرض الثنائي الدولي الجزائري، يوسف عطال وهشام بوداوي، لهزيمة غير مُتوقعة خارج الديار، أمام الصاعد الجديد لليغ 1، تروا، بنتيجة هدف دون رد، بعد ظهيرة اليوم الأحد.

وسجل مُحاربا الصحراء ظهورهما في التشكيلة الأساسية، التي إختارها المدرب كريستوف غالتيي، ولكنهما عجزا عن صناعة الفارق لفريقهم، الذي كان يبحث عن العودة بالزاد كاملا من أجل الإقتراب من مراكز الصدارة في الدوري الفرنسي.

يُشار بأن يوسف عطال، لعب تسعين دقيقة كاملة دون مشاكل، في وقت أن هشام بوداوي تم إستبداله بعد مرور ست وخمسين دقيقة من المُباراة.

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