عطال وبوداوي يعودان لقائمة نيس تحسبا لمواجهة ديجون

الرياضة
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عطال وبوداوي يعودان لقائمة نيس تحسبا لمواجهة ديجون
بقلم كريم.تيغرمت

أعلن نادي نيس الفرنسي اليوم السبت، عن عودة الثنائي الجزائري يوسف عطال وهشام بوداوي، للقائمة الموسعة للفريق تحسبا لمواجهة ديجون.

ونشرت إدارة نادي نيس، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، القائمة الموسعة للاعبين المعنيين بمواجهة ديجون، والتي ضمت اسمي عطال وبوداوي.

وتأتي عودة الدوليين الجزائريين، بعد تعافيها التام من الإصابة التي كان يعانيان منها، واستئنافهما التدريبات الجماعية الأسبوع الجاري.

يذكر أن يوسف عطال، وهشام بوداوي، غابا عن المنافسة الرسمية رفقة ناديهما نيس لأزيد من شهر، بسبب الإصابة.


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