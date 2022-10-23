عطال وبوداوي يعودان لقائمة نيس في مواجهة نانت

يواجه الدوليان الجزائريان، يوسف عطال، وهشام بوداوي، اليوم الأحد، رفقة ناديهما نيس، الضيف نانت، لحساب الليغ1 الفرنسية.

وسجل الثنائي الجزائري، عودتهما لقائمة نيس بمناسبة هذه المباراة التي تدخل ضمن برنامج الجولة الـ12 من الدور الفرنسي.

كما فضل مدرب نيس، ابقاء الثنائي الجزائري، على دكة البدلاء في بداية هذه المباراة، مع امكانية اشراكهما في الشوط الثاني.

يذكر أن عودة يوسف عطال، وهشام بوداوي، جاءت بعد التأكد من تعافيهما التام من الإصابة التي غيبتهما في اتلمباريات الماضية.