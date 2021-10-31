عطال وبوداوي يقتنصان وصافة ترتيب “الليغ 1”

تمكن اليوم الأحد الجزائريان يوسف عطال و هشام بوداوي، من قيادة نيس للفوز أمام أونجي بثنائية مقابل واحد في فرنسا.

وعرفت المباراة مشاركة أساسية ليوسف عطال و أندي ديلور الذي كان وراء تسجيل ثنائية المباراة، في حين شارك بوداوي في الشوط الثاني بداية من الدقيقة 73.

ورفع نادي الجنوب الفرنسي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني خلفا لفريق الأثرياء باريس سان جيرمان.

يذكر، أن عطال أتم التسعين دقيقة رفقة ديلور وأمين غويري الذي قدم ما عليه هو الأخر.

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