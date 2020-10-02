عطال وبوداوي يواصلان الغياب عن تشكيلة نيس

يتواصل غياب الدوليان الجزائريان، يوسف عطال ومواطنه هشام بوداوي عن تشكيلة ناديهما نيس بسب الإصابة.

كشف نادي نيس، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قائمة اللاعبين الذي استدعاهم المدرب باتريك فييرا، تحسبا لمواجهة نانت.

وغاب الثنائي الجزائري، عطال، وبوداوي، عن هذه القائمة، لعدم تماثلهما للشفاء من الإصابة التي يعانيان منها.

يذكر أن هشام بوداوي، لم يشارك في أي مباراة لحد الآن رفقة نيس، بسب الإصابة التي تعرض خلال فترة التحضيرات الصيفية، بينما تعرض عطال، لإصابة خلال مواجهة باريس سان جيرمان، ضمن الجولة الرابعة من الليغ1.