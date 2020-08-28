عطال وبوداوي يواصلان الغياب عن تشكيلة نيس

يتواصل غياب الدوليان الجزائريان يوسف عطال، وهشام بوداوي، عن تشكيلة ناديهما نيس، في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

وكشف نادي نيس، عبر حسابه الرسمي، عن قائمة اللاعبين المعنيين بالسفرية التي سقودهم إلى ستراسبورغ، لمواجهة هذا الأخير ضمن الجولة الثانية من الليغ1.

وشهدت هذه القائمة، تواصل غياب الثنائي الدولي الجزائري عطال، وبوداوي، بداعي الإصابة التي تعرضا لها كلاهما قبل انطلاق الموسم الجاري.

يذكر أن يوسف عطال، وهشام بوداوي، ضيعا مباراة الجولة الأول من الموسم الجاري، أمام نادي لانس، والتي فاز بها فريقهم نيس بـ2-1، من إمضاء الفرانكو جزائري أمين غويري.