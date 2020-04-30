عطال وبوداي في الدوري الأوروبي وفرحات يضمن البقاء رفقة نيم

سيعود قرار إلغاء الدوري الفرنسي، بالفائدة على معظم لاعبينا الدوليين وأنديتهم، على غرار الثنائي عطال، وبوداوي، في نادي نيس، وفرحات مع فريقه نيم.

وحسب ما كشفت عنه صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن الدوليان الجزائريان عطال، وبوداوي، سيشاركان الموسم المقبل رفقة ناديهما نيس، في الدوري الأوروبي.

وسيشارك نادي نيس، صاحب المركز الخامس بـ41 نقطة، في هذه المنافسة الأوروبية، رفقة كل من ناديي ليل، وريمس.

ومن جهة أخرى، أشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن عدد الأندية التي ستنزل لليغ2 هذا الموسم هما اثنان، وستعلق الأمر بكل من أميان، وتولوز، ما يعني أن زين الدين فرحات، قد ضمن البقاء في الليغ1، رفقة ناديه نيم.

يذكر أن الإتحاد الفرنسي لكرة القدم، أعلن مؤخرا، عن قراره بإلغاء الموسم الكروي الحالي، بالنظر للأوضاع الصحية في البلاد، بسبب كورونا.