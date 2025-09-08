عطال وبونجاح ضمن تشكيلة الشهر في قطر

اختير ثنائي “الخضر” يوسف عطال، وبغداد بونجاح، ضمن تشكيلة الشهر الخاصة بدوري نجوم قطر، للموسم الكروي 2025-2026.

ونشر الحساب الرسمي لمؤسسة نجوم قطر، عبر منصة “إكس” اليوم الاثنين. التشكيلة المثالية الخاصة بشهر أوت المنقضي، والتي عرفت تواجد عطال وبونجاح، المتألقان رفقة السد والشمال على التوالي.

وخاض عطال، رفقة السد 3 لقاءات شهر أوت الماضي، سجل خلالها هدفا. بينما ساهم بونجاح، في البداية القوية للشمال. الذي فاز بلقاءاته الثلاثة الأولى، بتسجيله هدفين وصناعته اثنين آخرين.