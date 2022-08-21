عطال وديلور بديلان وبراهيمي أساسيا رفقة نيس في مواجهة كليرمون فوت

يواجه نادي نادي نيس الفرنسي، اليوم الأحد، مضيفه كيلرمون فوت، ضمن الجولة الثالثة من الليغ1 الفرنسية.

وكشفت إدارة نيس، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، تشكيلتها الأساسية، والتي ضمت اسم بلال براهيمي.

كما فضل مدرب نيس، ابقاء الثنائي الجزائري الآخر، يوسف عطال، وأندي ديلور، على كرسي البدلاء، مع امكانية الاعتماد عليهما في الشوط الثاني.