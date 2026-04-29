عطال: “وضعي الصحي تحسن كثيراً ولا أعلم موعد عودتي للمنافسة”

خرج الدولي الجزائري، ولاعب نادي السد القطري، يوسف عطال، عن صمته، متحدثًا لأول مرة عن وضعه الصحي، بعد إصابة تعرض لها على مستوى الكاحل شهر جانفي الماضي.

وأدلى لاعب “الخضر”، المتوج بالبطولة القطرية مؤخرا، لموقع “وين وين” بتصريحات حملت كثيرًا من التفاؤل رغم الغموض الذي لا يزال يحيط بموعد عودته إلى المنافسة الرسمية.

وقال عطال في تصريحاته: “الحمد لله، لقد تحسنت كثيرًا، لا أعلم موعد عودتي بالتحديد وأنا أواصل العمل على برنامج التعافي”.

كما عبّر نجم السد القطري عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب دوري نجوم بنك الدوحة، مؤكدًا: “الحمد لله، إنه لقب جديد، أشكر كل اللاعبين على المجهودات التي بذلوها هذا الموسم”.