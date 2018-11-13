عطال ومحرز في التشكيلة المثالية الإفريقية لهذا الأسبوع

تواجد الدوليان الجزائريان يوسف عطال ورياض محرز في التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة الناشطين في أوروبا.

ووضع الموقع المُختص في الكرة الإفريقية “أفريكا فوتبال دايلي” التشكيلة المثالية لهذا الأسبوع في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وجاء لاعب نيس الفرنسي يوسف عطال على الجهة اليمنى من الدفاع بعد قيادته فريقه للفوز على نيم في الدوري الفرنسي.

بينما تواجد نجم مانشستر سيتي رياض محرز على الجناح الأيمن بعد تقديمه تمريرة حاسمة في داربي مدينة “مانشستر”.