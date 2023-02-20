عطال و بن زية ضمن قائمة أكثر اللاعبين تعرضا للإصابة في الليغ 1

كشفت تقارير إعلامية إحصائية فرنسية، عن قائمة أكثر اللاعبين تعرضاً للإصابات في الدوري الفرنسي، خلال القرن 21، والتي إحتل فيها الدوليان الجزائريان يوسف عطال وياسين بن زية مراكز متقدمة.

وحسب الموقع POP FOOT الفرنسي المتخصص بإحصائيات اللاعبين، فقد إحتلا لاعبا المنتخب الوطني يوسف عطال وياسين بن زية 11 و 18 على التوالي.

حيث غاب لاعب الخضر عطال عن فريقه نيس، في 68 مباراة، بتعرضه لـ16 إصابة، من أصل 543 يوم قضاه مع الفريق.

كما جاء اللاعب الجزائري ياسين بن زية في المركز 18 بالقائمة، بعد أن غاب الأندية التي نشط فيها بالليغ 1 الفرنسية ليل وليون وديجون في 53 مباراة، بعد تعرضه لست إصابات طيلة مشواره.