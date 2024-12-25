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الرياضة

عطال يؤدي مناسك العمرة

بقلم كريم تيغرمت
عطال يؤدي مناسك العمرة
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يتواجد الدولي الجزائري يوسف عطال، نجم نادي السد القطري، في الفترة الحالية بالبقاع المقدسة، أين يؤدي مناسك العمرة.

ونشر يوسف عطال، عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، صور، ومقطع فيديو، له من البقاع المقدسة.

وفضل الدولي الجزائري، استغلال فترة عطلته الشتوية، لتأدية مناسك العمرة، أين ظهر بلباس الاحرام.

يذكر أن يوسف عطال، عاب عن المباريات الأخيرة لناديه في ظل السد، بسبب الاصابة التي تعرض لها في دوري أبطال آسيا ضد فريق الاستقلال الايراني.

رابط دائم : https://nhar.tv/okE1F
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