عطال يؤكد وفائه لفريق القلب

احتفل الدولي الجزائري، يوسف عطال، بالفوز الذي حققه فريق شبيبة القبائل أمس الثلاثاء على حساب دفاع تاجنانت، 3-2 لحساب المحترف الأول.

ونشر يوسف عطال عبر حسابه الخاص على “انستغرام”، صورة لأنصار “الكناري” خلال احتفالهم بفوز فريقهم أمام دفاع تاجنانت.

وأكد لاعب الخضر من خلال خرجته هذه، تعلقه الدائم بناديه السابق شبيبة القبائل من خلال متابعته أخبار ونتائج النادي في البطولة الوطنية المحترفة.

يذكر أن يوسف عطال، تدرج في الأصناف الصغرى لنادي شبيبة القبائل، قبل انتقاله إلى نادي بارادو ومنه الإحتراف في أوروبا.