عطال يباشر تحضيراته الصيفية مع نيس

عاد الدولي الجزائري يوسف عطال، إلى أجواء التدريبات الجماعية مع ناديه نيس الفرنسي تحضيرا للموسم الكروي الجديد 2023-2024.

وكشفت إدارة نادي نيس، اليوم الأربعاء، عبر موقعها الرسمي، عن مباشرة الفريق لتحضيراته الصيفية.

كما ظهر الدولي الجزائري يوسف عطال، رفقة بقية زملائه، في أول حصة تدريبية أجراها الفريق بقاعة تقوية العضلات.

كما سيكون يوسف عطال، ورفقائه، على موعد مع ثالني حصة تدريبية، أمسية اليوم الأربعاء، والتي ستكون مفتوحة لجماهير الفريق، حسب ما أكدته إدارة نيس.