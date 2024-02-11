عطال يباشر تدريباته مع أضنة التركي

باشر الدولي الجزائري، يوسف عطال، تدريباته مع ناديه الجديد، أضنة دمير سبور التركي، الذي التحق به رسميا الجمعة الماضية، قادما من نيس الفرنسي.

ونشر الفريق التركي، صورة لعطال رفقة المستقدم الجديد الآخر، مايسترو، عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك، وعلق فيها: “لاعبونا الجدد. يوسف عطال ومايسترو، بدؤوا أول حصة تدريبية مع فريقنا”.

ويسعى مدافع الخضر، لبعث مشواره من “السوبر ليغا” التركية، واستعادة مستوياته. بعد فترة الفراغ التي مر بها في الأشهر الماضية. بسبب إيقافه لـ 7 لقاءات من لجنة الانضباط الفرنسية. واستبعاده من مخططات فريقه نيس الفرنسي، لا لشيء سوى لكونه عبر عن مساندته للقضية الفلسطينية.