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“عطال” يبصم على أول مُشاركة بقميص “نيس”

الرياضة
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“عطال” يبصم على أول مُشاركة بقميص “نيس” عطال في لقاء اليوم
بقلم عبد النور حواز

بصم النجم الدولي الجزائري  لنيس الفرنسي يوسف عطال على أول مُشاركة له مع فريقه الجديد أمسية اليوم السبت.

ودخل “عطال” في الدقيقة ال77 مكان زميله “كريس هيرالا” عندما كانت النتيجة تُشير لتقدم فريق “شارل لوروا” البلجيكي بهدف دون رد.

ودفع المدرب الفرنسي “باتريك فييرا” بالجناح الجزائري من أجل منحه فرصة التأقلم بسرعة خاصة وأنه إندمج منذ أيام فقط في تدريبات ناديه الجديد.

وإنتهى اللقاء الودي التحضيري الذي جرى بملعب الفريق البلجيكي بالتعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة.


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