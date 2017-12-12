عطال يتعافى ويستأنف العمل وسط الثلوج

تعافى الدولي الجزائري، يوسف عطال من الإصابة التي تعرّض لها الشهر المُنصرم وأجبرته على الخضوع لعملية جراحية على مُستوى الغضروف.

وظهر الظهير الأيمن وهو يتمرن مع ناديه “كورتري” بصفة طبيعية، وهذا في انتظار تحصله على الضوء الأخضر لاستئناف المُنافسة الرسمية.

ويأمل اللاعب السابق لبارادو أن يعود بقوة في الفترة اللاحقة، ويتخلص من شبح الإصابات التي تُلاحقه باستمرار منذ بداية الموسم.

وكان خريج مدرسة شبيبة القبائل يظهر بمستويات مميزة ولكنه يجد نفسه مُجبرا على التوقف في كل مرة لمشاكل صحية مُفاجئة.