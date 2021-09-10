عطال يتعافي من الإصابة ويعود لتدريبات نيس

عاد الدولي الجزائري يوسف عطال إلى أجواء التدريبات الجماعية رفقة ناديه نيس الفرنسي، بعد التأكد من تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها.

وسجل عطال، حضوره في الحصة التدريبية الأخيرة التي أجرها ناديه نيس، استعداد للمباراة المقبلة التي تنتظرهم ضمن الدوري الفرنسي.

وتأتي عودة الدولي الجزائري، بعد 22 أوت الماضي، أين تعرض لإصابة خلال مشاركته في المباراة التي دمعتهم بأولمبيك مارسيليا، ضمن الجولة الثانية من الليغ1.

ومن المنتظر أن يكون يوسف عطال، حاضرا ضمن تشكيلة ناديه، في المواجهة المقبلة التي ستجمعهم بنادي نانت، ضمن الجولة الخامسة.