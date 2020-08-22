عطال يتعرض لإصابة ويضيع افتتاح الموسم الجديد مع نيس

تعرض الدولي الجزائري يوسف عطال، لاعب نيس الفرنسي، لاصابة، سيغيب على اثرها، عن مواجهة لانس، لحساب الجولة الأولى من الليغ1.

وكشف نادي نيس، أن يوسف عطال، يعاني من إصابة على مستوى الركبة، جون تحديد مدى خطورتها.

وغاب الدوليان الجزائريان، عطال، وبوداوي، عن قائمة نيس للاعبين المعنيين بمواجهة لانس، المقررة غدا الأحد، لحساب الجولة الأولى من الليغ1.

يذكر أن يوسف عطال، عاد مؤخرا من إصابة خطيرة، قبل أن يشارك في معظم المباريات الودية التي خاضها نادي نيس، ضمن تحضيراته الصيفية، ليتعرض من جديد لاصابة أخرى.