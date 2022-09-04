عطال يتعرّض لإصابة جديدة مع نيس
بقلم عزيز طالبي
تعرّض الدولي الجزائري يوسف عطال إلى إصابة عضلية جديدة على مستوى الفخذ الأيمن في مباارة نيس ضد موناكو.
و جرت المباراة ضمن فعاليات الجولة السادسة من عمر الليغ 1.
كما خرج عطال بشكل اضطراري في الدقيقة 35 من عمر الشوط الاول بعدما شعر بألام على مستوى الاصابة.
و يعاني عطال كثيرا من تجدّد الإصابة منذ انضمامه إلى النادي الفرنسي 2017/ 2018.
كما انتهت المباراة بخسارة نيس امام نادي الإمارة بهدف مقابل فر من امضاء كامارا.
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