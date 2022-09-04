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الرياضة

عطال يتعرّض لإصابة جديدة مع نيس

بقلم عزيز طالبي
عطال يتعرّض لإصابة جديدة مع نيس
عطال
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تعرّض الدولي الجزائري يوسف عطال إلى إصابة عضلية جديدة على مستوى الفخذ الأيمن في مباارة نيس ضد موناكو.

و جرت المباراة ضمن فعاليات الجولة السادسة من عمر الليغ 1.

كما خرج عطال بشكل اضطراري في الدقيقة 35 من عمر الشوط الاول بعدما شعر بألام على مستوى الاصابة.

و يعاني عطال كثيرا من تجدّد الإصابة منذ انضمامه إلى النادي الفرنسي 2017/ 2018.

كما انتهت المباراة بخسارة نيس امام نادي الإمارة بهدف مقابل فر من امضاء كامارا.

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