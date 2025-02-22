عطال يتلقى خبرا سارا قبل تربص مارس

تلقى المدافع الدولي الجزائري، يوسف عطال، خبرا سارا، قبل أيام فقط عن انطلاق تربص “الخضر”، المقرر شهر مارس الداخل.

ويستعد المنتخب الوطني، للدخول في تربص الشهر المقبل، تحسبا لمواجهتي بوتسوانا وموزمبيق، برسم الجولتين الـ 5 والـ6 من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وأعلن نادي السد القطري، عن تسجيل عطال، ضمن قائمة الفريق المعنية بمباريات الدوري المحلي، بعدما أٌصيب زميله المغربي، رومان سايس. تحسبا لمواجهة اليوم السبت، أمام الضيف الدحيل، برسم الجولة الـ 16.

واكتفى عطال، شأنه شأن زميله في “الخضر” آدم وناس، منذ التحاقه بالسد، بالمشاركة فقط في دوري أبطال آسيا. في 7 مناسبات، قدم خلالها تمريرة حاسمة. الأمر الذي جعل الجميع متخوف من تراجع مستوياته البدنية والفنية، بسبب نقص المنافسة.

للإشارة فإن السد، لم ينجح في تأهيل عطال ووناس، للمشاركة في الدوري القطري، لأسباب إدارية، على اعتبار أن الفريق يملك 7 لاعبين أجانب وهو الحد الأقصى الذي يسمح به الاتحاد القطري.

📋 | قائمتنا لمباراة #السد_الدحيل تشهد غياب رومان سايس بسبب تعرضه للإصابة وتسجيل يوسف عطال بديلاُ عنه في القائمة. #دوري_نجوم_أريدُ#السد | #AlSadd pic.twitter.com/NPrJjQLX3i — 🏆 #79 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) February 22, 2025

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