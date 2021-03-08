عطال يتلقى صدمة جديدة في نيس !!

تلقى النجم الدولي الجزائري يوسف عطال صدمة جديدة في فريقه نيس الفرنسي اليوم الإثنين.

الحساب الرسمي لنيس على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كشف عن غياب الظهير الأيمن للخضر عن لقاء موناكو بداعي الإصابة.

بطل إفريقيا رفقة الخضر تلقى إصابة في العضلة المقربة ليغيب عن لقاء الدور ال16 من منافسة كأس فرنسا.

يُذكر أن عطال عاد مؤخرا للمنافسة الرسمية بعد تعافيه من الإصابة.