عطال يتلقى عقوبات قاسية من قبل الرابطة الفرنسية

كشفت الرابطة الفرنسية لكرة القدم عن إصدار لجنة الأخلاقيات التابعة لها عقوبات في حق الدولي الجزائري يوسف عطال التي تبدأ من 31 أكتوبر القادم.

وقالت إنه تم معاقبة يوسف عطال مدافع نادي نيس الفرنسي بـ 7 مباريات كاملة، بعد اتهامه بالتحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعود القضية إلى قيام مدافع الخضر بالتضامن مع القضية الفلسطينية بطريقته الخاصة، حيث تطرق إلى الأحداث و المجازر التي تحدث في غزة وقتل الأبرياء بما فيهم النساء والأطفال.

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