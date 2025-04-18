عطال يتوج بالبطولة القطرية رفقة السد

توّج المدافع الدولي الجزائري، يوسف عطال، اليوم الجمعة، بلقب الدوري القطري هذا الموسم، رفقة فريقه السد.

وحقق نادي السد الفوز في المباراة التي جمعته اليوم الجمعة بنادي الأهلي بنتيجة (5-0)، ضمن الجولة الـ22 والختامية هذا الموسم. ليرفع “الزعيم” رصيده للنقطة الـ52، بفارق نقطتين عن الوصيف نادي الدحيل.

فيما غاب الجزائري الآخر في نادي السد، آدم أوناس، عن اللقاء، لعدم اعتماد المدرب، فليكس سانشز، عليه. بينما لازم المدافع، بوناصر، مقاعد البدلاء طيلة المواجهة.

وخاض لاعب الخُضر، يوسف عطال، هذه المواجهة أساسيا إلى غاية الدقيقة الـ64، وخرج بعد تعرضه لإصابة عضلية.

للإشارة، شارك يوسف عطال، في 15 مباراة في منافستي رابطة أبطال آسيا للنخبة والدوري القطري هذا الموسم، قدم فيها 3 تمريرات حاسمة وسجل هدفين.