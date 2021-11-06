عطال يثني على مدربه غالتيي

أشاد الدولي الجزائري يوسف عطال، لاعب نيس الفرنسي، بمدربه كريستوف غالتيي، مبرزا دوره الكبير في تطور الفريق.

وصرح عطال، للصحافة الفرنسية: “غالتيي جلب الإضافة والجديد للفريق، منذ التدريبات والمباريات الأولى”.

وأضاف: “هو مدرب جد متطلب، وبفضل ذلك وعمله في الفريق، نجحنا في بلوغ المركز الذي نتواجد فيه حاليا”.

وأردف الدولي الجزائري: “غالتيي قريب جدا من اللاعبين، ويدفعنا للعمل الجاد، وهذا أيضا سبب بدايتنا الجيدة هذا الموسم”.

وختم يوسف عطال: “نحن حريصون على إنهاء الموسم بشكل جيد، لاسعاد جماهيرنا، نريد أن نجعلهم فخورين”.