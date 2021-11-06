عطال يثني على مدربه غالتيي
بقلم كريم.تيغرمت
أشاد الدولي الجزائري يوسف عطال، لاعب نيس الفرنسي، بمدربه كريستوف غالتيي، مبرزا دوره الكبير في تطور الفريق.
وصرح عطال، للصحافة الفرنسية: “غالتيي جلب الإضافة والجديد للفريق، منذ التدريبات والمباريات الأولى”.
وأضاف: “هو مدرب جد متطلب، وبفضل ذلك وعمله في الفريق، نجحنا في بلوغ المركز الذي نتواجد فيه حاليا”.
وأردف الدولي الجزائري: “غالتيي قريب جدا من اللاعبين، ويدفعنا للعمل الجاد، وهذا أيضا سبب بدايتنا الجيدة هذا الموسم”.
وختم يوسف عطال: “نحن حريصون على إنهاء الموسم بشكل جيد، لاسعاد جماهيرنا، نريد أن نجعلهم فخورين”.
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