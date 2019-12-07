عطال يجاور ميسي في التشكيلة المثالية الأوروبية

سجل الدولي الجزائري يوسف عطال، لاعب نادي نيس الفرنسي، تواجده ضمن التشكيلة المثالية الأوروبية، لشهر نوفمبر المنصرم.

وكشف موقع “هوسكورد” العالمي، عن التشكيلة المثالية للبطولات الأوروبية الخمسة الكبرى، والتي ضمت إسم يوسف عطال.

وتواجد الدولي الجزائري، في هذه التشكيلة، إلى جانب أسماء عالمية، على غرار ليونيل ميسي، فان ديك، وغيرهم، بعد أن نال تنقيط 8.39.

وبهذا يواصل يوسف عطال، للموسم الثاني له على التوالي، تأكيد امكانياته الكبيرة، بقميص ناديه نيس الفرنسي.