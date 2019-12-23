عطال يجاور نجوم الليغ1 في التشكيلة المثالية لمرحلة الذهاب

أختير الدولي الجزائري، يوسف عطال، لاعب نادي نيس الفرنسي، ضمن التشكيلة المثالية لمرحلة الذهاب من الدوري الفرنسي.

وكشفت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية، عن التشكيلة المثالية لمرحلة الذهاب من الليغ1، والتي ضمت إسم الدولي الجزائري يوسف عطال.

وتواجد مدافع الخضر ضمن هذه التشكيلة إلى جانب كبار نجوم الليغ1، على غرار نيمار، دي ماريا، فراتي، وبغيرهم.

وجاء اختيار يوسف عطال (23 عاما)، ضمن هذه التشكيلة المثالية، نظير تألقه خلال مرحلة الذهاب من الليغ1، قبل تعرضه لإصابة على مستوى الركبة.