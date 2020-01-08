عطال يجاور نجوم فرنسا في التشكيلة المثالية لمرحلة الذهاب

الرياضة
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عطال يجاور نجوم فرنسا في التشكيلة المثالية لمرحلة الذهاب
بقلم كريم.تيغرمت

أختير الدولي الجزائري يوسف عطال، لاعب نيس الفرنسي، ضمن التشكيلة المثالية لمرحلة الذهاب من الدوري الفرنسي.

وتواجد يوسف عطال، ضمن هذه القائمة، نظير ما قدمه طيلة مرحلة الذهاب من الموسم الجاري، بألوان ناديه نيس.

ويعد الدولي الجزائري، خريج مدرسة بارادو، اللاعب الوحيد، من تشكيلة ناديه نيس، الذي فرض مكانته في هذه التشكيلة.

وجاور يوسف عطال، في التشكيلة المثالية لليغ1 الفرنسية، كل من كيليان مبابي، كيلور نافاس، دي ماريا، وغيرهم من النجوم.


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