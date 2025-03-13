عطال: “يجب دائما التحلي بالجاهزية لتقديم الإضافة”

تحدث الدولي الجزائري، يوسف عطال، تجم نادي السد القطري، عن تأهلهم لربع نهائي دوري أبطال آسيا، ومردوده في مواجهة الوصل الإماراتي.

وقال عطال، في تصريح خث به موقع “winwin”: “لم تكن مباراة الوصل سهلة خصوصا أننا دخلناها بتركيز منخفض وهو ما أسهم في تأخرنا بهدف”.

كما أضاف: “تمكنا من العودة في اللقاء بتسجيل ثلاثة أهداف، ونأمل أن ندخل المباريات المقبلة بقوة حتى نحقق الأهداف المرسومة”.

وأردف الدولي الجزائري: “نود شكر الجماهير التي ساندتنا، ونعدهم بالسعي لنكون في أفضل جاهزية لتحقيق أهدافنا”.

وختم يوسف عطال، بالحديث عن مدى تأثير شهر رمصان في مردوده، قائلا: “برمضان، أو من دونه، يجب عليك دوما أن تكون جاهزا لتقديم الإضافة. وأتمنى تحقيق الهدف المنشود مع المنتخب”.