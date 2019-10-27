عطال يحفظ ماء الوجه في نيس

الرياضة
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عطال يحفظ ماء الوجه في نيس
بقلم إسماعيل عشاش

حفظ الدولي الجزائري يوسف عطال، ماء الوجه، خلال الهزيمة التي تعرض لها ناديه نيس على يد نظيره ستراسبورغ، أمس السبت.

وأختير الجناح الطائر كأفضل لاعب من جانب فريق الجنوب، من طرف جريدة “ليكيب”، والتي منحته علامة 4/10، وهذا رغم الخسارة.

وخلق خريج مدرسة شبيبة القبائل أخطر فُرص فريقه، وكاد أن يُسجل هدفا جميلا لولا سوء الحظ.

يُذكر بأن النجم الصاعد للمنتخب الوطني، عاد من عقوبة الإيقاف، وحاول إعادة الروح لهجوم العقبان لكن دون جدوى.

ونلفت النظر في نهاية المطاف، بأن هشام بوداوي لازم من جهاته مقاعد البدلاء طيلة أطوار التسعين دقيقة.


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