عطال يختار صورة خاصة لتهنئة عيد الأضحى

هنأ الدولي الجزائري يوسف عطال، لاعب ناندي نيس الفرنسي، الشعب الجزائري، وجميع متابعيه، بمناسبة عيد الأضحى.

ونشر الدولي الجزائري، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، بهذه المناسبة، وقال فيها “عيد مبارك”.

وأرفق يوسف عطال، تغريدته هذه، بصورة تجمعه رفقة أعز شخص بالنسبة إليه، وهي والدته، والتي كانت أول من خصها بهذه الهنئة.

يذكر أن يوسف عطال، يتواجد حاليا بفرنسا، حيث أين يقضي عيد الأضحى رفقة زميله بوداوي، بعيدا عن العائلة، بسبب جائحة “كورونا”.