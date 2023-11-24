عطال يخرج عن صمته بعد إعتقاله من قبل الشرطة الفرنسية

خرج الدولي الجزائري يوسف عطال عن صمته بعد الجدل الكبير الذي أثيرت قضية إيقافه من قبل السلطات الفرنسية.

وقال يوسف عطال عبر صفحته الرسمية على انستغرام، اليوم الجمعة :”شكرا لكم جميعا على التعاطف معي”.

وكان عدد من اللاعبين الذي ساندوا خريج أكاديمية بارادو أخرهم عدلان قديورة لاعب شباب بلوزداد خلال مباراة فريقيه اليوم الجمعة، أمام نادي يانغ أفريكانز التنزاني في رابطة أبطال إفريقيا.

وقبل ذلك، كان محرز و توبة إلى جانب بوناجح و بن سبعيني وعدد كبير من اللاعبين قد ساندوا زميله في الفريق الوطني.

كما أخذت قضيته أبعادا كبيرة، حيث كان رد فعل كبير من قبل اعلامين أبرزهم و شخصيات عالمية، وثقافية. وحتى سياسية.

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