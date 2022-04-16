عطال يخضع لعملية جراحية وينهي موسمه مبكرا

خضع الدولي الجزائري يوسف عطال.لاعب نيس الفرنسي. لعملية جراحية مستعجلة على مستوى الكتف بعد إصابته خلال مباراته الأخيرة مع فريقه.

وحسب ما كشف عنه مدربه “غالتييه” للصحافة الفرنسية، انتهى التدخل الجراحي الذي خضع له اللاعب بتثبيت صفيحة معدنية ومسامير على مستوى عظمة الترقوة بسبب هشاشتها.

كما تعني هذه العملية نهاية موسم عطال مع النادي الفرنسي قبل7 مباريات عن نهاية بطولة “الليغ1”.

وسيغيب عطال رسميا، عن مباريات المنتخب الوطني في تصفيات كأس افريقيا لسنة 2023 التي تنطلق نهاية شهر ماي المقبل.