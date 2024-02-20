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الرياضة

عطال يخطف الأنظار بعد أول مواجهة بألوان أضنة دمير

بقلم فيصل زيان بوزيان
عطال يخطف الأنظار بعد أول مواجهة بألوان أضنة دمير
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تألق الدولي الجزائري يوسف عطال، في أول لقاء بألوان ناديه الجديد، أضنة دمير سبور في البطولة التركية.

والتي إنتهت بالتعادل بثلاثة أهداف في كل شبكة، أمام المنافس في الجولة 26 من السوبر ليغ التركية،نادي ألانيا سبور.

ووفقا لتقرير مؤشر الإحصائيات “ComparisonatorT” المهتم بشؤون الكرة التركية، فيعد لاعب الخضر، يوسف عطال، أكثر لاعب فوز بالصراعات الثنائية في الجولة 26 من البطولة التركية برصيد 19 صراعا على الكرة أرضية وهوائية.

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