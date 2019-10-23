عطال يدخل ضمن إهتمامات عملاق إيطاليا

دخل الدولي الجزائري، يوسف عطال، مدافع نادي نيس الفرنسي، ضمن اهتمامات نادي ميلان الإيطالي، تحسبا لمرحلة الإنتقالات المقبلة.

وكشف موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أن مسؤولي نادي أسي ميلان، وضعوا إسم يوسف عطال، ضمن قائمة إهتماماتهم.

ويأتي هذا الإهتمام من الروسونيري، بالنظر لمعاناته في مركز الظهير الأيمن، بعد الآداء المخيب للثنائي دافيد كالابريا، وأندريا كونتي.

ويرى نادي أسي ميلان، الحل في يوسف عطال (23 عاما)، الذي أبهر الجميع بالموهبة التي أبان عنها في الليغ1، رفقة ناديه نيس، خصوصا سرعته التي بلغت 36.6 كلم/سا.

يذكر أن رئيس نادي نيس، أكد مؤخرا تمسكه بيوسف عطال، إلا في حال تلقيه عرضا مغريا، من أحد الأندية الأوروبية الكبيرة.