عطال يرد على الفرنسيين مجددا برسالة مشفرة

رد الدولي الجزائري يوسف عطال على الفرنسيين مجددا برسالة مشفرة بعد معاقبته من قبل المحكمة الفرنسية 10 أشهر غير نافذة مع غرامة مالية.

وقال يوسف عطال عبر صفحته الرسمية على خاصية “ستوري” على منصة انستغرام “الأمر الذي لا يقتل يجعلك قويا”.

في إشارة إلى أن الحقد الدفين الذي صب عليه من قبل الفرنسيين وإدارة ناديه نيس الفرنسي، أثرت فيه كثيرا لكنها ستزيده عزيمة كبيرة في مشواره الكروي المستقبل.

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