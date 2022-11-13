عطال يزور بارادو ويُهنئ أبطال العرب

قام اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري، يوسف عطال، بزيارة أكاديمية فريقه السابق، أتلتيك بارادو.

الظهير الأيمن للخضر استغل الزيارة لتهنئة اللاعبين المُتوجين بكأس العرب مع المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة.

كما التقط نجم فريق نيس الفرنسي صورة تذكارية مع هاته العناصر التي ظهرت سعيدة بخطوة عطال.

ويُذكر أن عطال، من خريجي أكاديمية بارادو قبل التحاقه بكورتري البلجيكي ومنه لنيس الفرنسي.