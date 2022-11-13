عطال يزور بارادو ويُهنئ أبطال العرب
بقلم حواز عبد النور
قام اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري، يوسف عطال، بزيارة أكاديمية فريقه السابق، أتلتيك بارادو.
الظهير الأيمن للخضر استغل الزيارة لتهنئة اللاعبين المُتوجين بكأس العرب مع المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة.
كما التقط نجم فريق نيس الفرنسي صورة تذكارية مع هاته العناصر التي ظهرت سعيدة بخطوة عطال.
ويُذكر أن عطال، من خريجي أكاديمية بارادو قبل التحاقه بكورتري البلجيكي ومنه لنيس الفرنسي.
يوسف عطال يزور أكاديمية بارادو و يهنئ الاعبين المتوجين بكأس العرب مع المنتخب الوطني و أخد صورة تذكارية معهم #ParadouAC 🟡🔵💪 pic.twitter.com/PrPTNX8scr
— Paradou AC (@ParadouOff) November 13, 2022
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