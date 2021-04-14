عطال يستأنف التدريبات رفقة نيس

الرياضة
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بقلم كريم.تيغرمت

عاد الدولي الجزائري يوسف عطال إلى أجواء التدريبات الجماعية  رفقة ناديه نيس الفرنسي، استعدادا لمباراتهم المقبلة.

وكشف إدارة نادي نيس، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، عودة عطال للتدريبات، بعد أسبوعين من الغياب.

وتأتي عودة الدولي الجزائري، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها، على مستوى العضلة المقربة.

يذكر أن يوسف عطال، اجتاز فترة صعبة هذا الموسم في الدوري الفرنسي، بسب تكرر اصاباته، حيث شارك في 16 مبارة فقط، لحد الآن، هذا الموسم.

ttps://twitter.com/ogcnice/status/1381998348551532546


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