عطال يستأنف ضد الحكم بسجنه في فرنسا

كشف المحامون عن قضية الدولي الجزائري يوسف عطال، اليوم الأربعاء، أن موكلهم استأنف إدانته بالسجن مع وقف التنفيذ.

وأكد موقع “الجزيرة نت”، عبر تقرير له، كلام المحامين الذين يدافعون عن قضية مدافع الخضر ضد الفرنسيين، بعدما نشر مقطع فيديو مناهض للكيان الصهيوني.

وكان عطال قد أدين بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع التنفيذ إلى جانب غرامة مالية.

كما يتواجد عطال في الوقت في التربص المقام بمدينة بواكي الإيفوارية استعدادا لمنافسة كأس أمم افريقيا.

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