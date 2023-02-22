عطال يستأنف قبل الموعد المحدد ويريح بلماضي

فاجأ لاعب المنتخب الوطني، يوسف عطال، مدربه في نادي نيس الفرنسي، ديدييه ديغارد، بالتحاقه بتدريبات الفريق قبل الموعد المحدد، بعد غياب استمر لأزيد من 3 أسابيع بداعي الإصابة.

وكشف موقع “نيس ماتان” الفرنسي، بأن عطال الذي تعرض لإصابة نهاية شهر جانفي الماضي في مواجهة نيس وليل، في الدوري المحلي، عاد إلى التدريبات الجماعية أمس الثلاثاء.

كما أشار الموقع المهتم بنقل أخبار نيس، إلى أن عطال لم يكن منتظرا في التدريبات قبل نهاية الأسبوع الجاري، إلا أنه فاجأ الجميع بجاهزيته بمن فيهم المدرب ديغارد.

ومن دون أدنى شك، فإن عودة عطال المرتقبة إلى المنافسة، ستريح الناخب الوطني، جمال بلماضي، قبل التربص المقرر شهر مارس المقبل، لاسيما في ظل إصابة حسين بن عيادة، ومعاناة ماندي من نقص المنافسة.