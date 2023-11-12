عطال يسترجع ذكريات كان 2019 ويحتفل بعيد ميلاد قديورة

استعاد الدولي الجزائري يوسف عطال ذكرياته الجميلة مع المنتخب الوطني في كأس إفريقيا 2019 التي توجه رفقة زملائه وبالـخص عدلان قديورة.

ونشر يوسف عطال صورة لزميله السابق في المنتخب الوطني عدلان قديورة بعيد ميلاده، حيث كتب على صفحته الرسمية على “انستغرام “اليوم الخميس.”عيد ميلاد كل عام و انت بخير.. الدبابة”.

ويبدو أن عطال لم ينسى الأفراح الذي صنعها قديورة مع الكتيبة الوطنية في وقت سابق، كما قد تكون الفرصة مواتية لعدلان قديورة. للعودة إلى الخضر في التحديات المقبل رغم أن الأمر مستبعد.

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