عطال يستعيد كامل عافيته وتلقى الضوء الأخضر

استعاد الدولي الجزائري يوسف عطال، لاعب نادي نيس الفرنسي، كامل عافيته، بعد عملية التأهيل التي خضع لها طيلة الأشهر القليلة الماضية.

وكشفت صحيفة “نيس متان” الفرنسية، أن يوسف عطال، تلقى الضوء الأخضر من طبيبه المعالج، قصد استئناف نشاطه بصفة عادية.

وكان بإمكان لاعب الخضر استئناف التدريبات الجماعية، رفقة ناديه نيس، بالإضافة للمباريات الرسمية، لو لم يتم انهاء موسم الليغ1، بسب جائحة كورونا.

يذكر أن يوسف عطال، كان قد تعرض لإصابة شهر ديسمبر الماضي، أجبرته على إجراء عملية جراحية على مستوى الغضروف، ليستعيد مؤخرا عافيته.