عطال يستهدف العودة أمام فرحات

يعمل الدولي الجزائري، يوسف عطال، على إسترجاع مكانته في مجموعة ناديه نيس، بداية من الجولة القادمة ومواجهة أولمبيك نيم.

وأكدت وسائل الإعلام الفرنسية، بأن المدرب دانيال أورسيا، قد يعتمد على الظهير الأيمن، خلال داربي الجنوب، الأربعاء القادم.

يُذكر بأن صاحب الإنطلاقات السريعة، تعافى من الإصابة الأخيرة التي تعرض لها، وباشرت التدريبات مع فريق نهاية الأسبوع.

ويأمل الجميع، رؤية إبن واضية في أفضل أحواله، عند مُلاقاة فرحات وعريبي، وبأنه تتركه المشاكل العضلية في سلام.

ويبقى مُحارب الصحراء، بعيدا عن المُنافسة الرسمية منذ شهر كامل، في كابوس يُتكرر بإستمرار منذ بداية الموسم الجاري.