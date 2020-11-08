عطال يصاب بفيروس كورونا ويضيع مواجهة زيمبابوي

الرياضة
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عطال يصاب بفيروس كورونا ويضيع مواجهة زيمبابوي
بقلم كريم تيغرمت

أظهرت نتائج الفحوصات التي خضع لها الدولي الجزائري يوسف عطال، رفقة ناديه نيس الفرنسي، عن إصابته بفيروس كورونا.

وكشف موقع “nice-matin” الفرنسي، أن فحوصات عطال، جاءت ايجابية، ما يعني أنه سيضيع مباراة فريقه المقبلة أمام موناكو.

وفي المقابل، سيضيع الدولي الجزائري، التربص المقبل للخضر، الخاص بمواجهة منتخب زيمبابوي، يوم الخميس 12 نوفمبر الجاري.

وسيخضع يوسف عطال، للحجر الصحي، أين سيتلقى العلاج اللازم، إلى غاية تحسن حالته الصحية.


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