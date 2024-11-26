عطال يصاب مجددا ويغادر مواجهة السد والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة

تعرض الدولي الجزائري، يوسف عطال، اليوم الثلاثاء، لإصابة جديدة، خلال مواجهة فريقه السد أمام الهلال السعودي، في إطار مواجهة الجولة الخامسة لدوري أبطال آسيا للنخبة - مجموعة الغرب.

وتعرض لاعب الخضر، يوسف عطال، لإصابة على مستوى الركبة، بعد احتكاك مع أحد لاعبي المنافس، غادر على إثرها أرضية ميدان ملعب “جاسم بن حمد”، عند الدقيقة الـ67 من المباراة.

وتعدّ هذه الإصابة هي الثالثة التي يتعرض لها اللاعب الجزائري، في ظرف أربع مواجهات يخوضها مع ناديه السد. إذ سبق له أن تعرض لشد عضلي خلال أول مباراة يخوضها مع نادي السد، بتاريخ 16 سبتمبر، أمام نادي العين واكتفى لاعب الخضر بالمشاركة في 65 دقيقة.

كما غاب يوسف عطال بعدها عن المنافسة لمدة شهرين، بسبب معاناته من إصابة في العضلة الخلفية للساق، تعرض لها خلال مواجهة الاستقلال الإيراني يوم 30 سبتمبر الماضي.