عطال يصاب مجدّدا في مباراة نيس ومونبيليه

أصيب الدولي الجزائري يوسف عطال خلال مباراة فريقه نيس أمام مونبيليه التي جرت بملعب “ستاد دو لاموسون” ضمن الجولة 37 من الليغ 1.

وعرفت المباراة دخول يوسف عطال في الدقيقة 46 من الشوط الأوّل، قبل أن يستبدل من طرف مدربه في الدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني بسبب الإصابة.

ويبدو أن مدافع الخضر يعاني من الإصابة التي القديمة التي عالج منها في مصحة “اسبيتار” القطرية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

يذكر، آن المباراة انتهت بفوز نيس بثلاثية كاملة مقابل اثنين، الأمر الذي سيساهم في لعب الفريق منافسة أوروبية رغم صعوبة المهمة.

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