عطال يصاب و يغادر مواجهة السد و الريان

تعرض الدولي الجزائري، يوسف عطال، اليوم السبت، لإصابة عضلية، في مواجهة فريقه السد أمام الريان، برسم الجولة الـ20 من الدوري القطري.

وخاض لاعب الخضر، هذه المواجهة أساسيا، لغاية الدقيقة الـ55 من الشوط الثاني، لحظة تعرضه لإصابة عضلية، والتي إستدعت خروجه من أرضية ملعب “الريان”.

ولم تكشف إدارة نادي السد، لحد الآن، طبيعة إصابة اللاعب الدولي الجزائري، يوسف عطال، أو مدة غيابه المحتملة عن الميادين.

للإشارة، إنتهت هذه المواجهة، بفوز السد بهدفين مقابل هدف واحد، وإرتقاء السد لصدارة ترتيب البطولة القطرية برصيد 46.