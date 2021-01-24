عطال يصنع الحدث في فرنسا

عاد النجم الجزائري “يوسف عطال” للتألق في الدوري الفرنسي مجددا، بعد أن قاد فريقه “نيس” لتحقيق الفوز أمام “لانس”.

وصنع “عطال” الحدث في الوسط الرياضي الفرنسي، حيث أشادت صحيفة “ليكيب” الفرنسية كثيرا بإمكانيته.

ومنحته الصحيفة الفرنسية علامة 7/10 كأفضل لاعب في المباراة ليؤكد أنه لا يزال الكثير ليقدمه.

غير أن خروجه بعد تسجيله لهدف عالمي هو النقطة السوداء، فقد تعرض “عطال” مجددا للإصابة على مستوى الفخذ.

كثرة إصابات النجم الجزائري في الفترة الأخيرة، تفقده الكثير من ثقته، لكنه عازم على مواصلة التحدي.