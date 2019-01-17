عطال يصنع الحدث في “فرنسا”

الرياضة
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عطال يصنع الحدث في “فرنسا”
بقلم أمير بهلول

يواصل اللاعب الجزائري “يوسف عطال” صنع الحدث في “فرنسا” وذلك بعد تألقه في مباراة فريقه ضد “موناكو” أمس الأربعاء في الدوري الفرنسي.

وكان “عطال” الرقم الأبرز في مباراة الأمس، أين صال وجال وأحكم قبضته على الرواق الأيمن.

كما أنه تسبب في حصول فريقه على ركلة جزاء بعد انطلاقة “مارادونية” راوغ فيها جل مدافعي موناكو قبل أن يعرقل داخل منطقة العمليات وهي الركلة التي اضاعها زميله.

ومنحته صحيفة “ليكيب” الفرنسية علامة 6/10 على أداءه وهو ما يؤكد أنه في الطريق الصحيح لي ينصب نفسه ملكا للرواق الأيمن في فرنسا.


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